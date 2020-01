Shaggy snobba il nuovo album di Rihanna

Il 51enne cantante giamaicano Shaggy ha declinato l'invito lanciatogli da Rihanna per comparire nel suo nuovo album, la cui uscita dovrebbe essere imminente.

A rivelarlo è lo stesso Shaggy al quotidiano britannico Daily Star:

“Sì, sono stato contattato per il progetto di Rihanna. Ci sono molte persone fantastiche coinvolte, ma non ho bisogno di un provino per partecipare al disco, lo lascerò ai ragazzi più giovani. Ma da quello che sento dovrebbe essere buono”.

La popstar nativa di Barbados poco prima della fine dello scorso anno, attraverso i suoi canali social, aveva lasciato intendere che per ascoltare il nono album della sua discografia - album che manca dal gennaio 2016, quando venne pubblicato "Anti" (leggi qui la nostra recensione) - non si sarebbe dovuto attendere molto. Ma in questa prima settimana del 2020 i suoi messaggi social regalano maggiore attenzione alla sua linea di prodotti di bellezza che non alla musica.

Sono proprio questi impegni extra musicali a distrarla da quella che un tempo era la sua principale occupazione, recentemente proprio lei ha infatti dichiarato:

“Ho cercato di tornare in studio. Non riesco a rinchiudermi per un lungo periodo di tempo, come avevo il lusso di fare una volta. So di avere alcuni fan molto infelici che non comprendono i dettagli di come funziona.”

Parlando del fantomatico nuovo album RiRi, qualche tempo fa, disse: