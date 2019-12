Rihanna, nuovo album: l'indizio social della sua etichetta. Foto

E' possibile che Rihanna sia prossima alla pubblicazione di un nuovo disco di inediti in studio, ideale successore di "Anti" del 2016? Che la voce di "Umbrella" abbia per le mani una nuova prova sulla lunga distanza non è una novità: è da almeno un anno che la Miss Fenty - in modo più o meno implicito - stuzzica i fan lasciando intendere di avere pronto quello che sarebbe il suo nono capitolo discografico, senza però fornire alcun dettaglio relativo all'ipotetico nuovo album. L'ultimo teaser fornito dalla star di Barbados alla sua fan base risale allo scorso 22 dicembre, quando - sul proprio canale Twitter ufficiale - aveva postato un breve filmato umoristico parlando di un "disco che mi rifiuto di pubblicare". Le cose, tuttavia, starebbero prendendo una piega molto più interessante.

La Def Jam Recordings, leggendaria etichetta fondata da Russell Simmons e Rick Rubin nel 1983 - oggi parte del gruppo Universal - che ha letteralmente fatto la storia dell'hip hop - e che vanta nel proprio roster la stessa Rihanna - ha pubblicato nella serata di oggi, giovedì 26 dicembre - una foto proprio della cantante di "Talk That Talk".

Detto che, sicuramente, la mossa non è figlia del caso, ma di una strategia di comunicazione ben precisa, non resta che fare ipotesi su dove possa condurre questa campagna di avvicinamento: non è nemmeno da escludere che l'artista e il suo entourage stiano organizzando una pubblicazione a sorpresa per domani, 27 dicembre, che - cadendo di venerdì, ovvero nel giorno stabilito a livello internazionale per la pubblicazione di nuovi album - rappresenterebbe l'ultima chance disponibile per spedire l'album sui mercati prima dell'inizio del nuovo decennio. Sconfessando, in caso di prova particolarmente felice e ispirata, le classifiche riferite a quello vecchio...