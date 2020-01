Pet Shop Boys, ascolta il nuovo singolo 'Monkey business'

Il duo composto da Neil Tennant e Chris Lowe ha reso disponibile in streaming gratuito un nuovo brano tratto dall'album "Hotspot", che arriverà sui mercati il prossimo 24 gennaio. La nuova canzone dei Pet Shop Boys s'intitola "Monkey business" e segue la pubblicazione dei precedenti singoli "Burning the heather" e "Dreamland" con gli Years & Years.

Il nuovo singolo già disponibile all'ascolto verrà pubblicato il 7 febbraio su CD, in digitale e su vinile 12” e presenterà due remix di “Monkey business” - uno a cura del produttore norvegese Prins Thomas e l'altro del DJ di Liverpool Friend Within - oltre a un brano inedito dei Pet Shop Boys, intitolato “At rock bottom”. Neil Tennant e Chris Lowe, presentando la loro nuova canzone, hanno detto:

“Incredibilmente abbiamo scritto, quasi per la prima volta nella nostra carriera, una canzone groove.”

Il nuovo album dei Pet Shop Boys, ideale seguito di “Super” del 2016 ( leggi qui la nostra recensione ), contiene dieci tracce, tra cui i singoli già pubblicati, e sarà presentato dal vivo in occasione della tournée “Dreamworld: The Greatest Hits Live”. Tennant e Lowe saranno impegnati in tour tra il prossimo mese di maggio e giugno nel Regno Unito e in Europa. Al momento non sono state annunciate date in Italia.

Ecco la copertina del singolo "Monkey business":