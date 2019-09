Pet Shop Boys, in arrivo un nuovo album

Neil Tennant e Chris Lowe hanno terminato la lavorazione del nuovo album dei Pet Shop Boys: il lavoro è stato prodotto da Stuart Price ed è previsto per gennaio 2020, ma non ha ancora titolo e data precisa. È stato presentato dal come l'ultimo capitolo di una trilogia iniziata con "Electric" del 2013, e e continuata con "Super" nel 2016.

Nel frattempo, però, i Pet Shop Boys hanno condiviso un primo singolo, "Dreamland", inciso con gli Years ( Years agli Hansa Studios di Berlino e al The Record Plant di Los Angeles.

Spiega il duo:

Quest’anno siamo stati molti impegnati a finire il nostro nuovo album con Stuart Price e a scrivere brani per Musik e My Beautiful Laundrette. Siamo stati in tour in Asia e non vediamo l’ora di portare le nostre più grandi hit in tour l’anno prossimo. È stato fantastico collaborare con Years & Years, una delle band più originali e di successo degli ultimi dieci anni, e ci siamo divertiti a scrivere e registrare “Dreamland” con Olly Alexander

Lo scorso febbraio i Pet Shop Boys avevano pubblicato l'EP agenda e Il 15 settembre saranno gli headliner del festival BBC Radio 2 Live in Hyde Park di Londra. Nell'estate 2020 saranno invece impegnato in "Dreamworld: The Greatest Hits Live", tour che per il momento prevede solo tappe in Inghilterra tra fine maggio e i primi di giugno.