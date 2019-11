Pet Shop Boys, l'album 'Hotspot' esce a gennaio. Ecco il nuovo singolo

Il duo composto da Neil Tennant e Chris Lowe ha annunciato la data di uscita del nuovo album dal titolo “Hotspot”. Già anticipato dal singolo “Dreamland", in collaborazione con gli Years & Years, il nuovo disco dei Pet Shop Boys - che arriverà sui mercati il prossimo 24 gennaio, disponibile su CD, vinile e in digitale - è stato scritto e registrato per la maggior parte a Berlino e Los Angeles, ed è stato stato prodotto e mixato da Stuart Price.

L’ideale seguito di “Super” del 2016 (qui la recensione) presenterà dieci inediti, tra cui la canzone già resa nota e il nuovo singolo - già disponibile all’ascolto - "Burning the heather" che conta della partecipazione di Bernard Butler alla chitarra.

"Abbiamo scritto molta della nostra musica negli ultimi dieci anni a Berlino ed è stata un'esperienza entusiasmante lavorare a questo album ai leggendari Hansa Studios aggiungendo una nuova dimensione al nostro sound”.

Il duo britannico, a presentazione del nuovo album, ha detto:

I Pet Shop Boys saranno impegnati in una serie di appuntamenti dal vivo nel Regno Unito e in Europa, per il tour “Dreamworld: The Greatest Hits Live”, tra il prossimo mese di maggio e giugno. Al momento non sono stati annunciati concerti in Italia.

Ecco la tracklist e la copertina di “Hotspot”:

1. Will-o-the-wisp

2. You are the one

3. Happy people

4. Dreamland (featuring Years & Years)

5. Hoping for a miracle

6. I don't wanna

7. Monkey business

8. Only the dark

9. Burning the heather

10.Wedding in Berlin