Ben Harper: annunciati tre concerti in Italia anche ad agosto

Non solo luglio Marostica e Lucca per l’estate italiana dal vivo di Ben Harper. Il cantautore californiano insieme ai suoi Innocent Criminals sarà protagonista in concerto nella nostra penisola anche nel mese di agosto.

I tre live si terranno il 5 agosto alla Festa di Radio Onda d’Urto a Brescia, l’8 al Teatro Antico di Taormina (ME) e, infine, il 10 agosto al Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR).

I biglietti saranno disponibili sui circuiti autorizzati per ogni data a partire dalle ore 10.00 di venerdì 20 dicembre.

L’ultimo album pubblicato da Ben Harper è "No mercy in this land", insieme all’armonicista Charlie Musselwhite, risale al marzo 2018 (leggi qui la nostra recensione). Mentre la sua ultima visita nel nostro paese è di questa estate quando ha fatto sette concerti (leggi qui la recensione del suo live a Roma).