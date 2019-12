Ben Harper in concerto in Italia a luglio con gli Innocent Criminals: date e biglietti

Il cantautore di Pomona, California, sarà in concerto in Italia con con la sua band storica, gli Innocent Criminals, la prossima estate. Ben Harper sarà protagonista di due spettacoli previsti nel nostro paese: il prossimo 15 luglio si esibirà in Piazza Castello a Marostica (Vicenza) e il 17 luglio a Piazza Napoleone a Lucca in occasione del Lucca Summer Festival.

I biglietti per gli spettacoli saranno in vendita dalle ore 10 del prossimo 20 dicembre su TicketOne e sul sito dell’organizzatore dell’evento www.dalessandroegalli.com.

Ben Harper nello scorso mese di luglio - oltre a essere impegnato nella tournée che l'ha visto esibirsi in più di un'occasione anche nella nostra Penisola con la sua band storica - ha pubblicato la nuova canzone "Uneven days" accompagnata da un video diretto da Scott Keenan e con la coreografia di Kristin Sudekis. Il cantautore e chitarrista californiano è discograficamente fermo all'album "No mercy in this land" con Charlie Musselwhite, pubblicato nel 2018 (leggi qui la nostra recensione).