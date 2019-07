Ben Harper a Rock in Roma: la scaletta e le foto del concerto

Il rocker californiano e gli Innocent Criminals, la band che praticamente da sempre lo accompagna dal vivo, sul palco dell'Auditorium Parco della Musica, per Rock in Roma. Ben Harper, reduce dalla collaborazione con Charlie Musselwhite per l'album congiunto "No mercy in this land" (uscito lo scorso anno) e con Mavis Staples per "We get by" (l'ultimo album della diva soul americana, prodotto proprio da Harper), ha fatto ascoltare al pubblico romano i cavalli di battaglia della sua quasi trentennale carriera: ecco, qui sotto, le foto e la scaletta del concerto.

"Excuse me mr.""Burn one down""Don't give up on me now""Whipping boy""The will to live""Fight your mind""Them changes""Steal my kisses""Alone""Please bleed""Walk away""Forever""Deeper and deeper""Who is he? (And what is he to you)""Diamonds on the inside""Glory & consequence""Welcome to the cruel World"