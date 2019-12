Billie Eilish condivide un video con immagini di lei bambina per i suoi 18 anni

La cantante statunitense compie oggi, 18 dicembre, diciotto anni e per l’occasione ha condiviso su Instagram una clip che raccoglie registrazioni video di quando Billie Eilish era bambina e immagini più recenti.

È una piccola Billie che appare all’inizio del video e dice:

“Ciao, il mio nome è Billie e sto per suonare una canzone che ho scritto io con questa chitarra.”

Il brano “8” della musicista di Los Angeles - tratto dal suo album di debutto “When we all fall asleep, where do we go?” (qui la recensone) uscito lo scorso 29 marzo - canzone caratterizzata dalla voce da bimba accompagnata dall’ukulele, accompagna le immagini successive mostrate nella clip. Riprese video di Billie durante gli anni della sua infanzia si intrecciano a immagini recenti in cui si vede la voce di “Bad guy” esibirsi davanti a una folla di fan.

Come introdotto da Rockol nello speciale dedicato alla Eilish nel giorno del suo compleanno, la cantante - all’anagrafe Billie Eilish Pirate Baird O’Connell - “è la ‘millennial’ più influente della musica pop rock. I suoi testi, il suo look, la sua musica, il suo modo di essere rappresentano moltissimi adolescenti in tutto il mondo. E ottengono l’approvazione anche da parte di chi ha qualche anno in più.”

Billie Eilish è attualmente impegnata nella realizzazione del suo nuovo album, come raccontato da Finneas, fratello e primo collaboratore della cantante. La giovane popstar, descrivendo, l'ideale seguito del suo disco di debutto ha detto: “Sarà un po’ sperimentale.”

Il prossimo 17 luglio Billie sarà in concerto in Italia e si esibirà dal vivo sul palco del MIND Milano Innovation District - Area Expo, in occasione degli iDays 2020.