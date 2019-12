I primi diciotto anni di Billie Eilish

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell nata a Los Angeles (California) il 18 dicembre 2001 è la ‘millennial’ più influente della musica pop rock. I suoi testi, il suo look, la sua musica, il suo modo di essere rappresentano moltissimi adolescenti in tutto il mondo. E ottengono l’approvazione anche da parte di chi ha qualche anno in più. Insomma, Billie è diventata una star e possiede tutte le carte in regola per essere un fenomeno duraturo e non la stella di un breve periodo.

Seppur abbia un ancor breve carriera alle spalle, nel giorno in cui raggiunge la maggiore età, con gli auguri di prammatica per il compleanno, vogliamo ripercorrerne le tappe musicali più significative.