Blink-182, ecco il video della 'natalizia' "Not another Christmas song’"

Mark Hoppus, Travis Barker e Matt Skiba hanno pubblicato “Not another Christmas song”, la loro canzone per le feste.

Il nuovo brano natalizio dei Blink-182 è stato annunciato dalla band stessa sui social con un’immagine grafica in claymation dei componenti della formazione californiana, un indizio per anticipare il video della canzone natalizia. La band di "Enema of the state" ha infatti pubblicato oggi, 6 dicembre, la clip del brano - realizzata secondo la tecnica della plastilina animata.

I Blink-182 - che lo scorso settembre hanno pubblicato l'album "Nine", ideale seguito di "California" del 2016 (primo disco senza il cantante e chitarrista Tom DeLonge, il cui posto è stato preso da Skiba) - nel corso della loro carriera hanno pubblicato altri singoli natalizi come "I Won’t Be Home for Christmas” e "Happy Holidays, You Bastard” del 2001.