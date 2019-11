Steve Hackett annuncia ‘The Seconds Out + More! Tour’

L’ex chitarrista dei Genesis, Steve Hackett, ha annunciato che il prossimo anno suonerà in concerto l'intero album live della band inglese pubblicato nel 1977 “Seconds Out”. Il suo ‘The Seconds Out + More! Tour’ farà tappa in alcune venue in cui suonarono i Genesis in quel tour del 1977.

Dice Steve Hackett:

“Sono entusiasta di riportare in vita ‘Seconds Out’, con il materiale dei Genesis nella loro forma più eccitante e virtuosistica, sarà suonato per intero con delle sorprese.”

“Seconds Out” il doppio album dal vivo dei Genesis registrato nel tour dei concerti dei Genesis del 1977 a supporto dell’album “Wind & Wuthering” più il brano “The Cinema Show”, estratto dal precedente tour del 1976. Sul palco oltre a Hackett vi erano Mike Rutherford, Tony Banks e Phil Collins, diventato il cantante dopo la fuoriuscita dal gruppo di Peter Gabriel.

Il mese scorso, Hackett ha pubblicato "Genesis Revisited Band & Orchestra: Live". Disco registrato dal vivo il 4 ottobre 2018 alla Royal Festival Hall di Londra.