Steve Hackett: esce l'album live "Genesis Revisited Band & Orchestra: Live"

L’ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett pubblica su Inside Out Music l’album registrato dal vivo "Genesis Revisited Band & Orchestra: Live". Il disco sarà disponibile nei formati 2CD + Blu-Ray digipak e 2CD + DVD Multibox e raggiungerà i negozi il 25 ottobre.



L'album è stato registrato il 4 ottobre 2018 alla Royal Festival Hall di Londra durante il ‘Genesis Revisited Tour’ nel quale il virtuoso chitarrista britannico riproposto i brani dei Genesis supportato da una orchestra.

La band che ha accompagnato Steve Hackett è formata da Roger King (tastiere), Gary O'Toole (batteria e percussioni), Rob Townsend (sax e fiati), Nad Sylvan (voce) e Jonas Reingold (basso), oltre agli ospiti John Hackett e Amanda Lehmann e la Heart Of England Orchestra diretta da Bradley Thachuk.

E’ disponibile il video "Dancing With The Moonlit Knight", brano originariamente pubblicato sull’iconico album della band inglese "Selling England By The Pound".

Tracklist:

Set 1:

Dance On A Volcano

Out Of The Body

The Steppes

Firth Of Fifth

Dancing With The Moonlit Knight

Blood On The Rooftops

Shadow Of The Hierophant



Set 2:

In That Quiet Earth

Afterglow

Serpentine Song

El Niño

Supper's Ready



Encore:

The Musical Box



La versione Blu-Ray contiene un documentario del dietro le quinte e i video promozionali di "Under the Eye of the Sun", "Beasts in our Time" e "Peace", tratte dall'ultimo album di Steve Hackett "At the Edge of Light". Qui è possibile vedere un trailer.