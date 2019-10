Tiziano Ferro, nel nuovo album un duetto con Jovanotti

Un duetto importante per Tiziano Ferro: dopo avere svelato nei giorni scorsi la tracklist di "Accetto miracoli" - il cantante di Latina ha anche svelato l'altra voce di "Balla per me", che nel post originario era nascosta: si tratta di Lorenzo Jovanotti. Rivelata anche la copertina del disco, con uno scatto del fotografo Giovanni Gastel.

Questa la tracklist del disco, in uscita il 22 novembre e preordinabile da domani.

Vai ad amarti

Amici per errore

Balla per me (con Jovanotti)

In mezzo a questo inverno

Come farebbe un uomo

Seconda pelle

Il destino di chi visse per amare

Le 3 parole sono 2

Casa a Natale

Un uomo pop

Buona (cattiva) sorte

Accetto miracoli

queste invece le date del l 'TZN2020' tour.​30 Maggio 2020 Lignano Stadio G.Teghil

5 Giugno 2020 Milano Stadio San Siro

6 Giugno 2020 Milano Stadio San Siro

11 Giugno 2020 Torino Stadio Olimpico

14 Giugno 2020 Padova Stadio Euganeo

17 Giugno 2020 Firenze Stadio Franchi

20 Giugno 2020 Ancona Stadio Del Conero

24 Giugno 2020 Napoli Stadio San Paolo

27 Giugno 2020 Messina Stadio San Filippo

3 Luglio 2020 Bari Stadio San Nicola

7 Luglio 2020 Modena Stadio Braglia

11 Luglio 2020 Cagliari Fiera

15 Luglio 2020 Roma Stadio Olimpico