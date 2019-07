Concerti: Tiziano Ferro annuncia un nuovo live a Milano

Il 'TZN2020', tour che vedrà impegnato Tiziano Ferro negli stadi italiani il prossimo anno, aggiunge un nuovo appuntamento al suo già nutrito calendario. Il cantautore di Latina raddoppia infatti il live di Milano e si esibirà allo Stadio Meazza oltre che il 5 anche il 6 giugno 2020.

I biglietti per il nuovo spettacolo saranno disponibili in anteprima esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 24 luglio (per 48 ore) sul sito www.ticketone.it/intesasanpaolo. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di venerdì 26 sul circuito Ticketone, su Ticketmaster e in tutti i punti vendita autorizzati.

Calendario concerti aggiornato:

30 MAGGIO 2020 LIGNANO STADIO G.TEGHIL

5 GIUGNO 2020 MILANO STADIO SAN SIRO

6 GIUGNO 2020 MILANO STADIO SAN SIRO

11 GIUGNO 2020 TORINO STADIO OLIMPICO

14 GIUGNO 2020 PADOVA STADIO EUGANEO

17 GIUGNO 2020 FIRENZE STADIO FRANCHI

20 GIUGNO 2020 ANCONA STADIO DEL CONERO

24 GIUGNO 2020 NAPOLI STADIO SAN PAOLO

27 GIUGNO 2020 MESSINA STADIO SAN FILIPPO

3 LUGLIO 2020 BARI (Location di prossimo annuncio)

7 LUGLIO 2020 MODENA STADIO BRAGLIA

11 LUGLIO 2020 CAGLIARI FIERA

15 LUGLIO 2020 ROMA STADIO OLIMPICO