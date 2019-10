Bruce Springsteen, una fan chiede di eventuali live in Italia nel 2020. Lui: 'Sicuramente'

Bruce Springsteen è arrivato ieri - 30 settembre - a Genova, dove soggiornerà per qualche giorno ospite sullo yatch del regista e amico Steven Spielberg: in occasione del passaggio presso lo scalo aeroportuale ligure, il Boss si è intrattenuto con alcuni fan al corrente del suo arrivo, tra i quali c'era anche Mirella Marrazzo, una delle dipendenti dell'aeroporto.

Intervistata da Telenord, la fan ha svelato un'importante rivelazione fattale dal rocker del New Jersey riguardante i suoi programmi dal vivo per il prossimo anno: "Gli ho dato un biglietto d'auguri, perché il suo compleanno è stato qualche giorno fa", ha raccontato la Marrazzo, "Lui è rimasto molto colpito. Gli ho detto che sono una sua grande fan, e sono andato a vederlo anche a New York, l'anno scorso, e gli ho chiesto se nel 2020 ritornerà in concerto in Italia. Lui mi ha risposto 'for sure', 'di sicuro'".

Voci su un ritorno del Boss nel nostro Paese erano già trapelate alla fine dello scorso marzo, quando - durante un incontro con un giornalista di Repubblica avvenuto a Roma, dove l'artista stava seguendo la figlia impegnata in una competizione equestre - Springsteen aveva già fatto cenno alla possibilità di tornare a esibirsi nel corso del 2020 in Italia.