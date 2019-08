Jova Beach Party a Montesilvano: è arrivato l'ok ufficiale

E' arrivato l'ok ufficiale da parte delle istituzioni: il Jova Beach Party di Montesilvano si farà. Il concerto-evento si terrà come previsto il prossimo 7 settembre.

Lo annuncia Lorenzo via social, scrivendo:

MONTESILVANO!!!!!! ABRUZZO!!!! posso confermarlo ufficialmente e sono felice di farlo: il 7 settembre JOVA BEACH PARTY sarà sulla spiaggia di Montesilvano!

Ricordiamo - come fa anche l'artista - che per partecipare valgono i biglietti della tappa annullata di Vasto. Chi invece, pur possedendo il biglietto di Vasto, non fosse in condizioni di presenziare a Montesilvano potrà richiedere un rimborso oppure partecipare alla tappa milanese del Jova Beach Party (che chiuderà il tour).