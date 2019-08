Bruce Springsteen: guarda il trailer del film "Western Stars"

Lo scorso mese di giugno Bruce Springsteen ha pubblicato “Western Stars”, il suo diciannovesimo e ultimo album in studio. Ora è stato pubblicato un trailer per l’omonimo film che sarà presentato in anteprima al Toronto International Film Festival in settembre, per poi uscire ad ottobre.

“Western Stars” è stato diretto dallo stesso Boss, per la prima volta alla regia, insieme a Thom Zimny, che ha anche diretto il film “Springsteen on Broadway”, oltre a numerosi altri progetti del musicista del New Jersey.

In una intervista rilasciata il mese scorso Springsteen ha dichiarato: "Abbiamo girato un film dell'album "Western Stars", dove suono il disco per intero insieme ad altre cose. Sapevamo che non saremmo andati in tour, quindi cercavo un modo per portare un po' di musica dal vivo al pubblico".