Bruce Springsteen, a settembre la prima del film 'Western Stars'

Sarà presentata nel corso del prossimo Toronto Film Festival, in programma nella città canadese tra i prossimi 5 e 15 settembre, "Western Stars", il film che accompagnerà presso il pubblico la più recente fatica in studio di Bruce Springsteen, "Western Stars", album consegnato ai mercati dal rocker del New Jersey lo scorso 14 giugno. La pellicola è stata diretta dallo stesso artista con la collaborazione di Thom Zimny, montatore di fiducia dell'artista già coinvolto dal Boss nella realizzazione di "The Promise: The Making of Darkness on the Edge of Town" del 2010 e di altri documentari riguardanti la E-Street Band.

"Sapevo che non sarei andato in tour con questo album, quindi stavo cercando un modo di portare queste canzoni in versione dal vivo al pubblico", aveva dichiarato Springsteen, lo scorso 10 luglio, annunciando - nel corso di un'intervista all'emittente digitale SiriusXM - l'uscita del film: "Abbiamo fatto un film con me che suono l'intero album, dall'inizio alla fine, e un po' di altre canzoni".

Al momento non sono stati resi noti altre dettagli della pellicola.