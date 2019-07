Beyoncé, ascolta la nuova "Spirit"

Uscirà negli Stati Uniti il 19 luglio, in coincidenza con il 25mo anniversario dell'uscita del film di cui è una sorta di sequel, "The Lion King - The Gift" (in Italia si intitolerà "Il Re Leone" e uscirà a fine agosto), il film di fotoanimazione della Walt Disney.

La colonna sonora uscirà invece l'11 luglio, e conterrà l'inedita "Spirit", cantata da Beyoncé, oltre a "Can you feel the love tonight", cantata da Beyoncé con Donald Glover.



"Questo disco è cinema sonoro, una nuova esperienza di narrazione. Volevo fare qualcosa di più che mettere insieme un po' di canzoni ispirate al film. E' una miscela di generi e collaborazioni, e le influenze stilistiche dei brani vanno dal R&B al pop, dall'hip hop all'Afrobeat; gli interpreti sono fra gli artisti più interessanti e talentuosi, i produttori sono i migliori fra i produttori africani".

Nel film Beyoncé dà la voce a Nala e Donald Glover a Simba; nella versione italiana, le voci sono rispettivamente quelle di Elisa e Marco Mengoni.