Spandau Ballet, è bufera: lo sfogo di Steve Norman sui social

Bufera Spandau Ballet. L'uscita dal gruppo di Ross William Wild, assoldato nel 2017 dopo l'abbandono di Tony Hadley, le cui dinamiche non sono state chiarite, ha lasciato la band di "Through the barricades" senza un cantante. E se i fratelli Martin e Gary Kemp negli scorsi giorni hanno fatto sapere in occasione di un'ospitata televisiva che il gruppo rinuncerà all'attività live in attesa di un eventuale ritorno di Hadley, ora sui social Steve Norman si sfoga contro i suoi stessi compagni di band, rei - a suo avviso - di non averlo interpellato circa le mosse che hanno portato gli Spandau Ballet a congedare Ross William Wild.

Il musicista, tra i fondatori degli Spandau Ballet nel 1979 insieme ai fratelli Kemp, a John Keeble e a Tony Hadley, ha pubblicato su Twitter un lungo post nel quale ha raccontato la sua versione dei fatti sull'allontanamento - perché di allontanamento si sarebbe trattato, stando alle sue parole - di Ross William Wild dal gruppo:

"Non sono stato coinvolto né tantomeno informato delle discussioni e delle decisioni relative al futuro della mia band e nemmeno del ruolo di Ross. In qualità di membro fondatore degli Spandau Ballet e di amico di tutti i membri del gruppo (sia degli attuali componenti che degli ex), non condivido il modo in cui la cosa è stata gestita. Ross ha lavorato molto e l'ha fatto con amore e dedizione e mi è piaciuto molto suonare con lui. Non è solamente un grande cantante e entertainer ma è diventato anche un mio caro amico. Continuerò a suonare occasionalmente con lui in futuro. Quanto al futuro degli Spandau Ballet, per citare un verso di 'Once more': 'Never say never'".