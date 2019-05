Via il nuovo cantante, gli Spandau richiamano Tony Hadley

Ross William Wild non è più un membro degli Spandau Ballet. L'intesa tra il giovane cantante e la band di "Through the barricades" è durata poco, pochissimo. Meno di un anno. Gli Spandau avevano annunciato l'ingresso di Ross William Wild nel gruppo solo nel giugno dello scorso anno: lo avevano reclutato dopo mesi di ricerche e dopo l'ennesima uscita di Tony Hadley dalla band. Che aveva irritato non poco i fratelli Martin e Gary Kemp, tanto da spingerli a chiudere le porte a un eventuale ritorno della storica voce degli Spandau Ballet. Ora, però, i fratelli Kemp sono costretti dagli eventi a tornare sui loro passi: l'uscita di Ross William Wild, annunciata via social dagli Spandau, ha lasciato il gruppo senza cantante. E - colpo di scena - Martin e Gary hanno lanciato un appello a Tony Hadley, invitandolo a tornare nella band.

Nessun litigio, nessuna polemica: "Gli Spandau Ballet ringraziano Ross William Wild per le sue brillanti performance con la band lo scorso anno e gli augurano ogni successo con la sua nuova band, i Mercutio, e con gli altri progetti a cui sta lavorando in questo momento", hanno scritto i componenti della band simbolo del pop britannico degli anni '80 su Twitter. Poi, in un'ospitata al programma della tv britannica "This Morning", il bassista Martin Kemp ha fatto sapere che l'uscita di Ross William Wild dal gruppo costringerà di fatto gli Spandau Ballet a rinunciare all'attività live. Solo l'eventuale ritorno di Tony Hadley, ha lasciato intendere Kemp, potrà permettere al gruppo di tornare sui palchi: "Ho capito che quello che le persone vogliono è vedere noi cinque insieme. Quindi se un giorno torneremo a parlarci, sarà meraviglioso tornare".

Spandau Ballet would like to thank Ross William Wild for his brilliant performances with them last year and wish him every success with his band, Mercutio, and the many other exciting projects he’s working on at the moment. pic.twitter.com/rcCqTeOE4J — Spandau Ballet (@SpandauBallet) May 24, 2019

Difficile però pensare che Tony Hadley sia intenzionato a ricongiungersi al gruppo, in questo momento: il cantante, infatti, ha appena pubblicato il suo album solista "Talking to the moon", che contiene anche una canzone in cui Hadley riflette sulla rottura con gli Spandau. "Hanno fatto una cosa che mi ha messo in una posizione in cui avrei perso la dignità mia e di chi mi sta intorno. Io ora sono felice dove sono. La vita va avanti", ha detto a Rockol