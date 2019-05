James Bay: il nuovo disco, nato in un periodo buio

Un anno dopo "Electric light", l'album della svolta elettropop, James Bay torna a indossare i panni del cantautore intimista e riflessivo con i quali si era fatto conoscere all'inizio della sua carriera. Il nuovo Ep "Oh my messy mind" vede il cantautore britannico ricongiungersi in parte ai suoni di "Hold back the river" e "Chaos and the calm", il suo album d'esordio.

Il disco arriva insieme al singolo "Bad", prodotto da Dan Wilson, già al fianco di Adele per "Someone like you": non si tratta di un inedito, in realtà, perché James Bay l'ha più volte suonata nei suoi concerti, negli ultimi mesi. È la prima volta, però, che esce su disco:

"Ho voluto essere trasparente riguardo ad alcune delle mie relazioni che ho intrecciato nella mia vita che mi hanno coinvolto e che mi coinvolgono tutt'ora. 'Bad' è una canzone che parla di una rottura di un rapporto a livello universale, non è riferita solo al mio caso personale".

La canzone compone la tracklist dell'Ep insieme al duetto con Julia Michaels su "Peer pressure" (pubblicato negli scorsi mesi) e a due inediti, "Break my heart right" e "Rescue", frutto della collaborazione con Ryan Tedder (One Republic) e il produttore Ariel Rechtshaid, già al fianco di - tra gli altri - Vampire Weekend, Adele, Brandon Flowers, Tobias Jesso Jr. e Haim. James Bay racconta così questo mini disco:

"'Oh My Messy Mind' è stato scritto poco fa, in un periodo particolarmente buio. Ho voluto mettere in musica un carico emotivo pesante che sentivo di avere in quel frangente, e che ancora, di tanto in tanto, ritorna. Nel processo di composizione che ne è seguito ho cercato di dare una forma quanto più coerente con quello che era il mio stato d'animo".

James Bay arriverà in Italia la prossima estate: il 15 giugno si esibirà sul palco del Teatro Romano di Verona, mentre il 16 e il 19 giugno sarà supporter delle date di Ed Sheeran allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano.