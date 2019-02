Mahmood ha anticipato l'uscita del suo album

Il nuovo album di Mahmood uscirà prima del previsto. Il cantante, che con la "Soldi", dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2019 sta ottenendo ampi successi sulle piattaforme di streaming e in radio (la canzone, tra tutte quelle in gara al Festival, continua a guidare la classifica, almeno a livello di punteggi), ha anticipato la pubblicazione di "Gioventù bruciata" di una settimana: il disco, inizialmente atteso per il 1° marzo, uscirà venerdì prossimo, 22 febbraio, come annunciato da Mahmood sui suoi canali social ufficiali.

L'album è una versione espansa dell'Ep omonimo pubblicato dal cantante lo scorso settembre e oltre alle canzoni già incluse nell'edizione originale conterrà anche "Soldi" e alcuni inediti.

In qualità di vincitore del Festival di Sanremo Mahmood rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2019. Il cantante ha confermato che parteciperà proprio con "Soldi" all'edizione 2019 della manifestazione, che si terrà dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv.