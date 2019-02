A partire da domani comincerà la vera vita delle canzoni del Festival di Sanremo 2019: una volta finito il Festival, le 24 canzoni in gara cominceranno a camminare con le loro gambe, nelle radio, sulle piattaforme di streaming e nelle classifiche. Stasera scopriremo chi avrà vinto la 69esima edizione del Festival, ma nei prossimi mesi scopriremo quale - o quali - tra le canzoni in gara avrà davvero vinto Sanremo. Ma come stanno andando le canzoni in radio? Secondo i dati di RadioAriplay, a poche ore dalla finale è "Cosa ti aspetti da me" di Loredana Berté il brano più trasmesso: la canzone guida la graduatoria con circa 1.300 passaggi. Seguono "Mi farò trovare pronto" di Nek (circa 1.130 passaggi) e "Per un milione" dei Boomdabash (circa 1.080 passaggi). Il dato più interessante, però, riguarda quello relativo al punteggio.

La canzone che finora ha collezionato il maggior numero di punteggi è, a sorpresa, "Soldi" di Mahmood: anche se è solamente tredicesima nella classifica dei passaggi (ne ha totalizzati meno di 700), la canzone del cantante di origini egiziane ha ottenuto un punteggio pari a 32.000.000 (quasi il doppio del punteggio di "Cosa ti aspetti da me"). Questo vuol dire che anche se non è trasmessa dalla maggior parte delle radio (sono 166, al momento, le emittenti che la trasmettono - invece la Berté, Nek e Ultimo sono trasmessi da più di 200 emittenti), "Soldi" è nelle playlist delle radio più influenti, che la fanno ascoltare negli orari migliori.

In fondo al gruppo Motta con "Dov'è l'Italia" guida la pattuglia degli inseguitori (con un punteggio di circa 15.000.000, poco più di 400 passaggi, 124 emittenti), composta da Zen Circus con "L'amore è una dittatura" (punteggio di circa 8.000.000, con 300 passaggi e meno di 100 emittenti) e Nino D'Angelo e Livio Cori con "Un'altra luce" (punteggio di circa 7.000.000, poco più di 250 passaggi e appena 83 emittenti).