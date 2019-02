Mahmood rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest con la canzone "Soldi"

Come già anticipato nella conferenza stampa finale del festival a Sanremo, Alessandro Mahmoud in arte Mahmood, il vincitore della 61esima edizione del festival della canzone italiana con la canzone “Soldi”, attraverso il suo account Instagram conferma la partecipazione all’Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Italia.

Questo il messaggio di Mahmood:

"Ok ve lo posso dire, Rappresenterò l’Italia all’eurovision con “SOLDI”. Non vedo l’ora."

La notizia sta nell'ufficialità del fatto che il prossimo mese di maggio a Tel Aviv (Israele), alla 64esima edizione dell'Eurovision Song Contest, Mahmood rappresenterà l’Italia con la stessa canzone con la quale ha trionfato a Sanremo, “Soldi”.