Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019, Mahmood accetta di rappresentare l'Italia all''Eurovision Song Contest 2019. Il cantante di origini egiziane lo ha annunciato durante la conferenza stampa dei vincitori dopo la proclamazione, nella sala stampa dell'Ariston. Non è dato sapere, al momento, se sul palco della manifestazione internazionale Mahmood riproporrà "Soldi", il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo, scritto insieme a Dario "Dardust" Faini e a Charlie Charles, o se invece gareggerà con un'altra canzone. L'edizione 2019 dell'Eurovision Song Contest 2019 si terrà il prossimo mese di maggio a Tel Aviv, in Israele, dopo la vittoria di Netta Barzilai dell'edizione precedentre con "Toy".

