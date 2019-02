La Recording Academy ha svelato nelle ultime ore la lista dei performer in programma ai prossimi Grammy Awards, gli "Oscar della musica" la cui serata di gala è prevista per la prossima domenica, 10 febbraio, allo Staples Center di Los Angeles, in California.

Al netto di sorprese dell'ultim'ora (sempre probabili) e della già annunciata defezione di Ariana Grande - pare per un dissidio con gli stessi produttori dello show - è ormai certo il ritorno sul palco della "music's biggest night" della decana del country a stelle e strisce, Dolly Parton, che in virtù della sua nomina a MusiCares Person of the Year sarà omaggiata con un medley di suoi successi realizzato da Katy Perry, Maren Morris, Kacey Musgraves e Little Big Town.

La performance di Lady Gaga, che indiscrezioni davano già pronta a salire sul palco dei Grammy 2019 in compagnia di Mark Ronson, è stata confermata dagli organizzatori, così come quelle - già annunciate - di Travis Scott, Dua Lipa con St Vincent e Chloe x Halle.

Ai già ufficializzati set di Cardi B, Shawn Mendes, Janelle Monae, Red Hot Chili Peppers (nella foto) con Post Malone, Diana Ross, H.E.R, Brandie Carlile e Dan + Shay, si aggiungeranno gli omaggi alla scomparsa regina del soul Aretha Franklin di Yoland Adams, Fantasia e Andra Day, e quello per il sessantesimo anniversario della leggendaria etichetta Motown a cura di Stevie Wonder, Diana Ross, Boyz II Men, Chloe x Halle, Tori Kelly, John Legend e Ne-Yo.

Lo speaker di Sirius XM Eddie Trunk ha ipotizzato che alla cerimonia di premiazione in programma la prossima domenica - o, meglio, nelle prime ore della mattina del prossimo lunedì 11 febbraio, ora italiana - possano prendere parte anche gli AC/DC, da tempo al lavoro su un nuovo album di inediti in studio: dell'eventuale coinvolgimento dei pesi massimi australiani dell'hard rock, tuttavia, non vi è traccia nelle comunicazioni ufficiali degli organizzatori.