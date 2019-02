Secondo indiscrezioni riferite da Deadline, Lady Gaga sarà presente alla serata di gala dell'edizione 2019 dei Grammy Awards - in programma la prossima domenica, 10 febbraio, allo Staples Center di Los Angeles, in California - in veste di performer: la popstar newyorchese di origini italiane avrebbe così rinunciato a presenziare, nella stessa serata, agli inglesi BAFTA Awards, dove in ogni modo - a promuovere la recente pellicola che l'hai vista impegnata sul set, "A Star Is Born" - ci sarebbe il regista e coprotagonista Bradley Cooper.

Lady Gaga è in corsa alla prossima "music's biggest night" in cinque categorie, "Record of the year", "Song of the year", "Best pop duo/group" (con lo stesso Cooper) e "Best song written for visual media" per "Shallow", presente nella colonna sonora di "A Star Is Born", e in quella riservata a "Best pop solo performance" per la sua versione piano e voce di "Joanne".

Tra i performer a oggi confermati dagli organizzatori dell'edizione 2019 dei Grammy Awards figurano Janelle Monáe, Cardi B, Kacey Musgraves, Miley Cyrus, Brandi Carlile e Post Malone, che si esibirà insieme ai Red Hot Chili Peppers.