Nonostante il suo nuovo album - "thank u, next" - sia in arrivo sui mercati mondiali il prossimo venerdì 8 febbraio, e quindi con soli due giorni di anticipo rispetto all'edizione 2019 dei Grammy Awards, in programma il 10, Ariana Grande non parteciperà né in veste di performer né tantomeno in quella di invitata alla prossima "music'c biggest night".

Secondo Variety la mossa della cantante di Boca Raton, in Florida, sarebbe da considerare come una ritorsione ai danni dei produttori dello show: la Grande, in origine contattata dalla Recording Academy proprio per tenere un'esecuzione alla Staples Center di Los Angeles in occasione della serata di gala, avrebbe insistito per eseguire sul palco dei Grammy il suo nuovo singolo, "7 Rings", che proprio in questi giorni è in vetta alle chart USA. Alle resistenze della controparte, la cantante avrebbe acconsentito anche a inserire il nuovo brano in un medley, "accorciandone" così l'esposizione televisiva, ma i produttori non hanno voluto sentire ragioni, insistendo nel bando a "7 Rings".

Secondo Variety, tanto rigore sarebbe stato applicato dai produttori solo nei confronti dell'ex Cat Valentine: discriminazione, questa, che avrebbe convinto definitivamente la Grande ad abbadonare lo show, nonostante le due nomination nelle categorie "Best Pop Vocal Album" (per "Sweetener") e "Best Pop Solo Performance" (per "God Is a Woman").

Tra i nuovi performer confermati dagli organizzatori dell'evento sono da segnalare St. Vincent, che si esibirà con Dua Lipa, Travis Scott, Lady Gaga (che sarà accompagnata da Mark Ronson) e le Chloe x Halle.