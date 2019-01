Ariana Grande ha battuto il record assoluto di ascolti su Spotify in un singolo giorno: "7 rings", pubblicata il 18 gennaio, è stata ascoltata quasi 15 milioni di volte sulla piattaforma, ben 4 milioni di volte in più della canzone che aveva il primato precedentemente, ovvero “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey, che la vigilia di Natale aveva ottenuto 10.819.009 stream.

Questa la classifica completa delle prime 10 posizioni: la popstar ha un altro brano in classifica, "Thank u, next".

“7 Rings”, Ariana Grande – 14.966.544 (18 gennaio 2019) “All I Want for Christmas Is You”, Mariah Carey – 10.819.009 (24 dicembre 2018) “SAD!”, XXXTentacion – 10.415.088 (19 giugno 2018) “Shape of You”, Ed Sheeran – 9.891.056 (3 marzo 2017) “In My Feelings”, Drake – 9.847.333 (20 luglio 2018) “thank u, next", Ariana Grande – 9.606.415 (9 novembre 2018) “Nonstop", Drake – 9.298.297 (29 giugno 2018) “Last Christmas", Wham! – 9.098.668 (24 dicembre 2018) “The Survival", Drake – 8.611.591 (29 giugno 2018) “God’s Plan", Drake – 8.553.009 (26 gennaio 2018)

La canzone della Grande è in parte basata sul classico di Broadway "My favorite things", e giusto ieri è stata accusata di plagio da Princess Nokia, che la trova troppo simile alla sua "Mine".