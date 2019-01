Con un post su Instagram la popstar ha annunciato i dettagli del seguito di “Sweetener”. "Thank u, next" uscià già l'8 febbraio, a sei mesi dal predecessore, e conterrà 12 canzoni tra cui ovviamente i singoli già diffusi, la title-track “Thank U, Next”, e “7 Rings” - quest'ultima ha battuto il record di streaming in un solo giorno, sfiorando 15 milioni di ascolti il 18 gennaio, il giorno in cui è stata pubblicata.

Ecco la Tracklist di "Thank u, next:

01. imagine

02. needy

03. NASA

04. bloodline

05. fake smile

06. bad idea

07. make up

08. ghostin

09. in my head

10. 7 rings

11. thank u, next

12. break up with your girlfriend, i’m bored