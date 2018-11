Sta diventando virale in Rete un video - fatto circolare su Twitter dall'utente @ThisGameIsEasy - che ha montato, in parallelo, l'esibizione dei Queen al Live Aid di Londra del 1985 e quella ricreata sul set di "Bohemian Rhapsody", il biopic sulla band di Freddie Mercury che raggiungerà le sale italiane il prossimo 29 novembre.

La sequenza mostra l'estrema meticolosità con la quale Rami Malek, l'attore che su grande schermo ha vestito i panni dell'indimenticabile frontman, ha ricostruito, attimo dopo attimo, i gesti e i movimenti che caratterizzarono la performance di Mercury sul palco del Wembley Stadium durante l'esecuzione del brano "Radio Gaga", compresi i movimenti del capo e i gesti delle braccia.

Come raccontato - e riferito da Rockol - da Gwilym Lee e Joe Mazzello, che nel film interpretano rispettivamente il chitarrista Brian May e il bassista John Deacon, il cast di è avvalso, per le riprese della scena, di movement coach che hanno aiutato gli attori a riprodurre nel dettagli i gesti dei musicisti sul palco: "L'alternativa era fare delle riprese d'insieme di noi attori mentre suonavamo e poi riprendere da vicino le mani di altri musicisti che chiaramente non erano le nostre", hanno spiegato i due, "Le riprese di quella performance sono molto popolari: dovevamo fare esattamente quello che facevano loro in quelle riprese. Tutto quello che dovevi fare era guardare i video del loro set e dire: 'Ok, cosa sta facendo Brian ora?'".

Durante il loro set al Live Aid i Queen eseguirono una versione accorciata di "Bohemian Rhapsody", "Radio Gaga", "Hammer to Fall", "Crazy Little Thing Called Love", una versione accorciata di "We Will Rock You" e "We Are the Champions": la versione integrale della replica sul set di "Bohemian Rhapsody" dell'esibizione dei Queen al Live Aid sarà inclusa negli extra della versione per home video del film, la cui data di pubblicazione non è ancora stata resa nota.