Il prossimo 14 settembre, cinque giorni dopo il ventesimo anniversario della scomparsa del cantautore di Poggio Bustone, Sony Music pubblicherà per la prima volta tutti gli album originali in formato vinyl replica e in edizione limitata numerata. I 20 album sono stati riprodotti in alta qualità dai masters originali, restaurati e rimasterizzati. Per la prima volta uscirà in formato cd anche "Lucio Battisti Vol. 2", pubblicato nel 1970 solamente in versione musicassetta. I titoli sono già disponibili in pre-order qui. Ecco, di seguito, la lista con tutte le uscite:

Lucio Battisti - Vinyl Replica Limited Edition

Vol. 2 Vinyl Replica Limited Edition (per la prima volta in CD)

Emozioni Vinyl Replica Limited Edition

Amore E Non Amore - Vinyl Replica Limited Edition

Vol. 4 -vinyl Replica Limited Edition

Umanamente Uomo: Il Sogno - Vinyl Replica Limited Edition

Il Mio Canto Libero - Vinyl Replica Limited Edition

Il Nostro Caro Angelo - Vinyl Replica Limited Edition

Anima Latina - Vinyl Replica Limited Edition

La Batteria, Il Contrabbasso, Eccetera -vinyl Replica Limite

Io Tu Noi Tutti - Vinyl Replica Limited Edition

Images - Vinyl Replica Limited Edition

Una Donna Per Amico - Vinyl Replica Limited Edition

Una Giornata Uggiosa - Vinyl Replica Limited Edition

E Gia' - Vinyl Replica Limited Edition

Don Giovanni - Vinyl Replica Limited Edition

L'apparenza - Vinyl Replica Limited Edition

La Sposa Occidentale Vinyl Replica Limited Edition

Cosa Succederà Alla Ragazza Vinyl Replica Limited Edition

Hegel Vinyl Replica Limited Edition