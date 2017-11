I preordini di "Reputation", il nuovo album in studio di Taylor Swift, hanno superato quota 400.000 unità.

Big Machine Records, l'etichetta per la quale incide la cantante di "Look what you made me do" (distribuita da Universal), riferisce che i preordini di "Reputation" hanno doppiato quelli del precedente album di Taylor Swift, "1989", uscito nel 2014.

Nel conteggio delle 400.000 unità sono stati presi in considerazione iTunes e Amazon, ma anche operatori della grande distribuzione organizzata come Walmart e Target.

Target, nello specifico, ha fatto sapere che "Reputation" ha segnato un piccolo record: è l'album musicale che nei suoi negozi ha raggiunto il numero più alto di prenotazioni di sempre.

"Reputation" uscirà il prossimo 10 novembre. Il disco è stato anticipato da una manciata di pezzi: "Look what you made me do" (singolo apripista dell'album), "...Ready for it?", "Gorgeous" e "Call it what you want".