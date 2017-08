Durante gli MTV Video Music Awards, ieri sera, Taylor Swift ha presentato il videoclip ufficiale di "Look what you made me do", il primo singolo estratto dal suo nuovo album in uscita a novembre. La canzone, pubblicata appena qualche giorno fa, ha segnato il ritorno in grande stile della popstar americana, facendole registrare numeri importanti sulle piattaforme di streaming e su YouTube.

Nella scena iniziale viene mostrata la tomba di Taylor Swift: "Here lies Taylor Swift's reputation", si legge, "qui giace la reputazione di Taylor Swift" ("Reputation" è il titolo del suo nuovo album). Dalla tomba esce poi il cadavere della popstar, risorta, ma tutto si sposta poi in uno scenario diverso: un lussuoso palazzo in cui Taylor Swift sembra vivere come una regina.

Nel corso del videoclip si susseguono immagini e scene diverse: in una di queste scene Taylor Swift, alla guida della sua automobile, si schianta contro un palo e i paparazzi corrono a fotografarla, in un'altra si dondola su un'altalena chiusa dentro una gabbia, in un'altra ancora sembra vestire i panni di dittatore che si rivolge ad un esercito di donne tutte uguali.

Alla fine del video compaiono una accanto all'altra le diverse versioni della stessa Taylor Swift: quella degli esordi, quella che nel 2009 salì sul palco dei Video Music Awards per ritirare il premio Best Female Video (per "You belong with me") ma venne interrotta da Kanye West, e anche la Taylor Swift di oggi.

Ecco, qui sotto, il video di "Look what you made me do":