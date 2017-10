Il 10 novembre raggiungerà il mercato “Reputation”, il sesto album di Taylor Swift, a tre anni di distanza dal blockbuster “1989”. Dopo avere già pubblicato i singoli “Look what you made me do” e “…Ready for it?”, oggi la musicista statunitense ha condiviso l’ascolto di un’altra canzone del disco, “Gorgeous”.

I fan che hanno avuto modo di ascoltare l’intero album la scorsa settimana a Londra avevano indicato “Gorgeous” come uno dei brani preferiti del nuovo disco.