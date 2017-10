Sui suoi canali social Taylor Swift aveva anticipato qualche giorno fa l’uscita del video di “...ready for it?”, singolo del nuovo album “Reputation” in uscita il 10 novembre, pubblicandone un brevissimo assaggio dove la si poteva ammirare alle prese con un suo doppio androide all’interno di uno scenario che ricorda da vicino le atmosfere cyborg del film “Ghost in the shell” o quelle, per rimanere più sul classico, di “Blade runner”. La clip è diretta da Joseph Kahn e la puoi vedere più sotto.