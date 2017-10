Taylor Swift ha pubblicato su Instagram un'anteprima del videoclip di "Ready for it", il nuovo singolo che anticipa l'album "Reputation", in uscita il prossimo 10 novembre.

Nella clip la popstar sembra interpretare una ragazza androide, nuda: il video pare ispirato alle atmosfere di film come "Blade runner" e "Ghost in the shell" (l'adattamento cinematografico dell'omonimo manga di Masamune Shirow, uscito nelle sale quest'anno con regia di Rupert Sanders: tra gli attori anche Scarlett Johansson).

...Ready For It? Official Music Video out Thursday night. #ReadyForItMusicVideo A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Oct 23, 2017 at 7:02am PDT

Per guardare tutto il video di "Ready for it" bisognerà aspettare ancora qualche giorno: il videoclip farà il suo debutto in rete giovedì sera.