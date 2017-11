La prossima settimana, il 10 novembre, finalmente, dopo tre anni di attesa, “1989” non sarà più l’ultimo album della discografia di Taylor Swift perché raggiungerà il mercato “Reputation”. Per ingannare questa attesa è uscita la quarta anticipazione del disco, “Call it what you want”. In precedenza la musicista statunitense aveva già pubblicato i singoli “Look what you made me do”, “…Ready for it?” e “Gorgeous”.