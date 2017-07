La passione per il punk rock e un cognome uguale hanno unito due icone della scena - Billie Joe Armstrong (Green Day) e Tim Armstrong (Rancid) - che insieme hanno deciso di unire le forze e creare un supergruppo.

Il nome? Facile... The Armstrongs. Oltre ai due artisti citati, nella band suonano il figlio di Billie Joe, Joey, e il nipote di Tim, Rey.

Gli Armstrongs hanno già condiviso il loro primo brano intitolato "If There Ever Was A Time", che uscirà anche come singolo in formato fisico per Hellcat.

Tutti i proventi derivanti dal pezzo saranno donati al collettivo che gestisce il 924 Gilman, un club underground leggendario di Berkeley (California) in cui sia i Green Day che i Rancid hanno mosso i primi passi.