I dischi fondamentali del rock: "Weezer" degli Weezer

Nessun disco simboleggia il cambio generale di umore che traversò a un certo punto dei ’90 il rock americano come l’omonimo esordio degli Weezer. Quello che a posteriori verrà battezzato il BLUE ALBUM per distinguerlo dal terzo e pure omonimo lavoro dei Californiani, il GREEN ALBUM (e dal sesto, il RED ALBUM; dal decimo, il WHITE ALBUM; dal tredicesimo, il BLACK ALBUM) vedeva la luce il 10 maggio 1994. Kurt Cobain si era suicidato cinque settimane prima e chi aveva più voglia di nichilismo? Singolare contrappasso per un’epoca che il debutto di Rivers Cuomo e compagni vedesse la luce per la medesima etichetta dei Nirvana.

Più che musicalmente, giacché sotto quell’aspetto non mancavano vicinanze (a partire dalla comune discendenza dai Pixies), gli Weezer si rivelavano antitesi del gruppo di NEVERMIND (e soprattutto di IN UTERO) esistenzialmente: la vita affrontata con piglio leggero e ne sintetizzava magistralmente lo “spirit” diversamente “teen” il geniale video del primo grande successo, Buddy Holly, con immagini dei ragazzi mischiate a scene da Happy Days. Alla platea generalista gli Weezer piacevano subito, alla nazione alternative meno e anzi in tanti, stampa specializzata in testa, a torto li intruppavano nella terza – sfiatata e ruffiana – leva del grunge.

All’uscita nel settembre 1996 di PINKERTON il linciaggio mediatico sarà montato a tal punto da danneggiare le vendite e indurre un giornale di solito buonista come “Rolling Stone” a eleggerlo peggiore disco dell’anno. Bizzarramente, nei ben cinque anni di attesa per il successore gli Weezer godranno invece di una costante rivalutazione e il nuovo secolo li vedrà passare di trionfo in trionfo. Bizzarro anche che abbia avuto bisogno di rivalutazioni un esordio che ascolto dopo riascolto si conferma il capolavoro quasi intero di power pop rivisitato che parve da subito a chi lo affrontò senza pregiudizi.

Sforbiceresti magari di qualche minuto una conclusiva "Only In Dreams" tirata troppo in lungo, ma il resto è perfetto: dalla collisione fra riff granitico e melodia morbida di "My Name Is Jonas" a una "In The Garage" alla Green Day, passando per i Ramones apocrifi di "No One Else" e per una "Undone grunge" con moderazione; ovviamente, per la scanzonata quanto energica "Buddy Holly".

Il testo qui sopra riprodotto è tratto, per gentile concessione dell'editore e degli autori, dal volume "Rock: 1000 dischi fondamentali. Più 100 dischi di culto” , curato da Eddy Cilia e Federico Guglielmi (con Carlo Bordone e Giancarlo Turra) , edito da Giunti nel 2019. Il libro è acquistabile qui.