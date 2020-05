Il caos controllato dei Fall

di redazione Vinyl

La genesi di questo album è burrascosissima: nasce all’indomani di un tour negli USA – del 2006 – durante il quale tre componenti della band mollano all’improvviso e se ne vanno. Mark E. Smith li sostituisce al volo con musicisti americani, che a suo dire portano nuova linfa nel sound degli ormai veterani Fall.

Con la nuova line-up incide Reformation Post TLC (il cui titolo allude appunto al disastro americano), album che arriva nei negozi nel 2007, come segnale del fatto che il gruppo c’è ancora e non ha alcuna intenzione di ritirarsi.

Si intravede qualche segno di cedimento (Smith inizia ad avere 50 anni suonati e non si risparmi in fatto di stravizi), ma il mood è molto simile a quello degli esordi: caos controllato e “repetition” in salsa punk/motorik/post punk.

