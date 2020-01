"In viaggio" con i C.S.I.

di redazione Vinyl

Un album che ha 25 anni e che respira ancora oggi a pieni polmoni. La prima fatica del Consorzio Suonatori Indipendenti di Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, nato dallo scioglimento dei CCCP, viene ripubblicata con l’audio rimasterizzato dal master originale, disponibile in doppio vinile da 180 grammi trasparente, con l’aggiunta del Dvd Ko de mondo – Immagini sul finire della Terra, che racconta la realizzazione del progetto.

Un album tribale e allo stesso tempo metafisico frutto di un viaggio in Bretagna, ai confini dell’Europa.

La cronaca di quei giorni metteva al centro la sanguinosa guerra in Ex Jugoslavia, che fa da sfondo al disco dove l’idea di fine, su cui gioca anche il titolo dell’album, permea tutti i brani sospesi in uno spazio senza tempo.

