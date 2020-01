Peter Laughner e il rock underground di Cleveland

di redazione Vinyl

Per anni (possiamo dire decenni, senza timore di esagerare) l’eredità musicale di Laughner è stata relegata a una manciatina di uscite non ufficiali, reperibili con difficoltà e a prezzi decisamente poco amichevoli.

L’unica risorsa per avere la sua musica era il giro dei trader oppure il download di file da oscure piattaforme e/o digital locker (spesso portatori di virus e trojan assortiti).

Terminando un lavoro certosino iniziato alla fine degli anni Zero, finalmente Smog Veil ha assemblato il Santo Graal, ossia un box con 5 album che raccolgono il meglio delle incisioni (praticamente tutte live o in sala prove – quando non direttamente in cameretta) di Peter, accompagnando il lato musicale con un libro ricco di documenti, info varie, foto e commenti.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM