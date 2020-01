Il rock energico, poetico e “punkizzato” della Jim Carroll Band

di redazione Vinyl

Jim Carroll è sicuramente più noto – almeno in Italia – come autore del romanzo di formazione autobiografico Jim entra nel campo da basket (del 1978: nei Novanta ne venne tratto un film discreto con Leonardo Di Caprio nella parte principale).

Ma per qualche anno Jim è stato anche protagonista delle scene musicali, sfornando alcuni ottimi LP di rock energico, poetico e “punkizzato”.

Catholic Boy è considerato quasi all’unanimità (e il sottoscritto concorda ampiamente) il punto più alto della produzione rock di Carroll. E infatti già solo per l’inno People Who Died meriterebbe di entrare nell’Olimpo delle divinità rock mondiali – in realtà non è detto che già non ci sia entrato… anzi.

