Billy Corgan, l'amico geniale

di redazione Vinyl

Un album granitico nel suo essere eterogeneo, privo di ripetizioni, ispirato e ricco di sfaccettature.

C’è chi lo amerà e chi, ancora una volta, rimpiangerà la carica degli Smashing Pumpkins. Questo è l’ineluttabile destino di Billy Corgan: è difficile, spesso impossibile, sopravvivere al proprio mito.

Eppure Cotillions, seguito di Ogilala, è un viaggio musicale e umano che racconta molti aspetti del rocker di Chicago.

La sua voce nasale, immersa nella malinconia che pervade i testi, si accompagna alle chitarre acustiche di To Scatter One’s Own e Hard Times, pezzi di apertura del progetto, ai cori di Colosseum e Fragile, The Spark e persino ai violini di Buffalo Boys.

Dentro si trova anche un eco folk e in alcuni pezzi si respira un’aria country, basta ascoltare Jubilee.

