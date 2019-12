Il classic rock sognante di Jeff Lynne e degli ELO

Per chi ha vissuto gli anni 70 e 80 il marchio ELO – Electric Light Orchestra è indissolubilmente legato a pomposi e barocchi archi (prima e synth poi) che spesso coprivano la costruzione di piccoli gioielli di composizione pop. Bastava ascoltare le versioni dal vivo senza l'invadente tappeto per capire perché Jeff Lynne fosse così apprezzato tra gli artisti del pop rock inglese e americano. Con alcuni di loro - nomi da poco come Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty e Roy Orbison – formò uno dei più sorprendenti supergruppi di fine anni 80 (Travelling Wilburys) e poi i rimanenti Beatles affidarono a lui la produzione dei due inediti contenuti nell'Anthology “Free as a bird” e “Real love”.

Dopo anni e anni dedicati alla produzione, nel 2015 decide di tornare a suonare riesumando il nome della band anche se “Alone in the universe”, il titolo del disco, è totalmente prodotto e suonato da lui. Jeff Smith, il direttore musicale di BBC Radio 2, lo invita a partecipare al concerto celebrativo della radio a Hyde Park: un successo clamoroso che lo riporterà nelle arene di mezzo mondo e addirittura a riempire lo stadio di Wembley.

“From out of nowhere” racconta appunto questa improvvisa ricomparsa di Lynne, e lo fa con una manciata di canzoni sorprendenti. Basta ascoltare le prime due per farsi un'idea “From out of nowhere” e “Help yourself” è puro Lynne sound: armonie cremose e stratificate, inaspettati cambiamenti di accordi da maggiore a minore, suono saturo e cori retrò.”All my love” sembra invece scrittA (e cantata) da Paddy Mc Aloon dei Prefab Sprout, mentre “Down came the rain” non può non ricordare il compianto Tom Petty, per non parlare della scrittura di “Losing you” dove ricompaiono gli archi e del rock retrò à la Lennon in “One more time”. E' classic rock nella sua forma migliore, rassicurante e ben prodotto. Anche qui il ragazzo Lynne (classe 1947) oltre a produrre, suona tutti gli strumenti, si occupa di tutti i cori, e si fa aiutare solo dall'ingegnere del suono Steve Jay alle percussioni e dal vecchio tastierista degli ELO Richard Tandy che suona un assolo di pianoforte in “One More Time”. In “Time of our life” il cantante inglese ricorda con un bambino il citato concerto di Wembley con l'entusiasmo di un ragazzino.La dolcissima “Songbird” chiude con la grazia del grande songwriting questo disco emotivamente appagante.