Emma: ecco il nuovo album, tra ballate e pop-rock

Dopo la pausa forzata annunciata a fine settembre, Emma torna con il nuovo album "Fortuna". Ideale seguito di "Essere qui", il disco rappresenta un'ideale sintesi dei primi dieci anni di carriera della cantante salita alla ribalta nel 2010 grazie alla vittoria ad "Amici". Non una raccolta, però, ma un album di canzoni inedite: Emma lo ha registrato tra Milano e Los Angeles insieme a produttori del nuovo pop italiano come Dardust e Frenetik&Orang3, che in cabina di produzione si sono alternati con Luca Mattioni, braccio destro della cantante già da tempo.

Alle lavorazioni di "Fortuna" hanno partecipato anche Tommaso Colliva (produttore genovese già al fianco di star del rock indipendente italiano come Afterhours, Calibro 35 e Marta Sui Tubi, e collaboratore dei Muse) e Reuben Cohen (che ha curato il master dei brani in California - ha all'attivo collaborazioni con Queens of the Stone Age, Ryan Adams, Iggy Pop e Bruno Mars). Il primo singolo estratto dall'album, "Io sono bella", porta le firme di Vasco Rossi, Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Emma è tra gli autori di "Fortuna", "Alibi", "Dimmelo veramente", poi ci sono anche Franco126 in "Stupida allegria", Elisa e Davide Petrella in "Mascara", Giulia Ananìa e Marta Venturini in "Manifesto", Dimartino e Gianclaudia Franchini de I Serpenti in "Dimmelo veramente", Daniele Magro in "Corri", Amara e Antonio Maggio in "Basti solo tu" e Giovanni Caccamo in "A mano disarmata".

Nel disco ci sono le tante sfaccettature della cantante: c'è la Emma più tradizionale, quella delle ballate con le quali si è fatta conoscere all'inizio della sua carriera, come "Sarò libera" e "Amami", che qui ritroviamo in "Luci blu", "I grandi progetti" e "A mano disarmata"; c'è la Emma più rock, quella di "Cercavo amore" e "L'amore non mi basta", che qui ritorna in "Io sono bella", "Mascara" e "Fortuna", la canzone che dà il titolo all'album intero; e poi c'è anche una Emma nuova, per certi versi inedita, come quella che in "Stupida allegria" - firmata da Franco126 - si diverte nelle strofe quasi rap.

"Fortuna" verrà presentato dal vivo in concerto per la prima volta il 25 maggio all'Arena di Verona, quando la cantante festeggerà in concerto i suoi primi dieci anni di carriera.