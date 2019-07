'Evergreen' di Calcutta, un anno dopo

EVERGREEN... E ALTRE CANZONI Calcutta Bomba Dischi (2 x CD)

Ad un anno di distanza dalla sua uscita, "Evergreen" - l'album che ha consacrato Calcutta come il capofila della nuova scena cantautorale italiana, dopo il successo di "Mainstream" - torna nei negozi in una nuova versione espansa. "Evergreen... E altre canzoni", questo il titolo del repackaging, contiene due dischi: il primo include le canzoni già presenti nell'edizione originale, il secondo include nuove tracce.

Il titolo (che suona come quello di un vecchio ellepì di qualche cantautore degli anni '60) è ingannevole. Le "altre canzoni" a cui allude sono solamente due, i singoli che hanno anticipato l'uscita di questa nuova edizione di "Evergreen": "Due punti" e "Sorriso (Milano Dateo)". Le altre tracce "extra" - chiamiamole così - sono o registrazioni live o demo.

Quattro brani sono tratti dal concerto all'Arena di Verona del 6 agosto 2018, già raccontato nel film "Tutti in piedi", uscito al cinema a dicembre: sono "Fari" (una canzone del periodo pre-"Mainstream", contenuta in "The Sabaudian Tape" del 2013), "Paracetamolo", "Nuda nudissima" e "Saliva" (in duetto con Brunori Sas). Completano la tracklist le demo di "Orgasmo", "Briciole" e "Paracetamolo"